Привет! Меня зовут Азат Загиров, я руководитель DevOps отдела Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Сейчас в команде два DevOps-инженера. Нагрузка в отделе выросла, поэтому я ищу еще одного DevOps-инженера.