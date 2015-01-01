Привет!

Меня зовут Дарья Анисимова, я руковожу Event-маркетингом Хантфлоу.

Мы создаем сложный ИТ-продукт — систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой более 2000 компаний по всему миру строят свой процесс подбора и закрывают вакансии в срок. И хотим, чтобы как можно больше рекрутеров и hr-специалистов узнали о нашей экспертизе и возможностях.

Для этого мы ежегодно проводим десятки онлайн и офлайн событий и главный форум про рекрутинг — НАЁМ, а еще — регулярно участвуем в различных профильных мероприятиях.

Сейчас я ищу в свою команду опытного и влюбленного в свою работу event-маркетолога, который возьмет на себя ответственность за создание мероприятий Хантфлоу — от идеи и тем до их продвижения.