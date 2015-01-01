Привет! Меня зовут Саша Лунёв, я руководитель фронтенда Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — Mail.Ru Group, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Сейчас команда фронтенда состоит из меня, двух верстальщиков и трех фронтендеров (все синьоры-помидоры) и нам нужен еще один!