Привет!

Меня зовут София Данилова, я руковожу отделом коммуникационного маркетинга Хантфлоу.

Мы создаем сложный ИТ-продукт — систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой более 2000 компаний по всему миру строят свой процесс подбора и закрывают вакансии в срок. И хотим, чтобы как можно больше рекрутеров и hr-специалистов узнали о нашей экспертизе и возможностях.

Сейчас я ищу в свою команду сильного пишущего редактора, который возьмет на себя ответственность за написание понятных, ярких и влюбляющих в Хантфлоу текстов — от текстов на баннерах до больших продуктовых лендингов.