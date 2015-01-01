Привет!
Меня зовут София Данилова, я руковожу отделом коммуникационного маркетинга Хантфлоу.
Мы создаем сложный ИТ-продукт — систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой более 2000 компаний по всему миру строят свой процесс подбора и закрывают вакансии в срок. И хотим, чтобы как можно больше рекрутеров и hr-специалистов узнали о нашей экспертизе и возможностях.
Сейчас я ищу в свою команду сильного пишущего редактора, который возьмет на себя ответственность за написание понятных, ярких и влюбляющих в Хантфлоу текстов — от текстов на баннерах до больших продуктовых лендингов.
— Писать креативные маркетинговые тексты разных форматов об основном продукте компании и о других маркетинговых активностях:
— Соблюдать ToV и отвечать за качество всех текстов компании
— Организовать работу по производству текстов - от получения ТЗ от внутреннего заказчика до выпуска текста
— Глубоко погружаться в проблемы и чаяния целевой аудитории, чтобы говорить с ней на одном языке