Привет!
Меня зовут София Данилова, я руковожу отделом маркетинга Хантфлоу.
Мы создаем сложный ИТ-продукт — систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой более 2000 компаний по всему миру строят процесс подбора и закрывают вакансии в срок.
Чтобы как можно больше рекрутеров, HR-специалистов и руководителей любого уровня узнали о нас:
Сейчас я ищу в команду сильного PR-менеджера, вместе с которым мы запустим PR-направление Хантфлоу и превратим его в систему.
Самое важное — ваше желание и готовность выстроить новое системное направление компании с нуля