Привет!

Меня зовут София Данилова, я руковожу отделом маркетинга Хантфлоу.

Мы создаем сложный ИТ-продукт — систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой более 2000 компаний по всему миру строят процесс подбора и закрывают вакансии в срок.

Чтобы как можно больше рекрутеров, HR-специалистов и руководителей любого уровня узнали о нас:

Мы регулярно проводим онлайн и офлайн мероприятия. Среди них — главный форум про рекрутинг НАЁМ

Развиваем медиа для рекрутеров и эйчаров — Журнал Хантфлоу

Ведем Телеграм-канал и другие соцсети

Публикуемся в различных СМИ

Сейчас я ищу в команду сильного PR-менеджера, вместе с которым мы запустим PR-направление Хантфлоу и превратим его в систему.