Привет!



Меня зовут Юра Гринько, я CPO Хантфлоу.

Хантфлоу помогает компаниям упростить весь процесс найма сотрудников: от рутинных операций вроде сохранения резюме и назначения встреч до измерения эффективности работы больших HR-отделов. Наши клиенты — крупнейшие компании России и СНГ: VK Group, Avito, Лемана ПРО, Lamoda, etc.

Сейчас у нас 3 продуктовые, кросс-функциональные команды разработки, каждая из которых отвечает за свой домен внутри системы Хантфлоу.

Мы ищем продакт-менеджеров, которые максимально глубоко погрузятся в процесс подбора, проанализируют все этапы найма, предложат и проверят решения, которые сделают жизнь рекрутеров как никогда лучше.