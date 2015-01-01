Привет!
Меня зовут София Данилова, я руковожу отделом маркетинга Хантфлоу.
Мы создаем сложный ИТ-продукт — систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой более 2000 компаний по всему миру строят свой процесс подбора и закрывают вакансии в срок. И хотим, чтобы как можно больше рекрутеров, hr-специалистов и руководителей любого уровня узнали о нашей экспертизе и возможностях.
Я ищу сильного продуктового маркетолога, вместе с которым мы разберемся в болях и потребностях целевой аудитории и построим настоящий завод по выпуску маркетинговых продуктов.
Вместе со мной выстроить системную работу с целевой аудиторией:
Самостоятельно построить производство маркетинговых продуктов:
Самое важное — ваше желание и готовность выстроить новое системное направление компании с нуля