Привет!

Меня зовут София Данилова, я руковожу отделом маркетинга Хантфлоу.





Мы создаем сложный ИТ-продукт — систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой более 2000 компаний по всему миру строят свой процесс подбора и закрывают вакансии в срок. И хотим, чтобы как можно больше рекрутеров, hr-специалистов и руководителей любого уровня узнали о нашей экспертизе и возможностях.



Я ищу сильного продуктового маркетолога, вместе с которым мы разберемся в болях и потребностях целевой аудитории и построим настоящий завод по выпуску маркетинговых продуктов.