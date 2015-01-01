Привет! Хантфлоу помогает компаниям упростить весь процесс найма сотрудников: от рутинных операций вроде сохранения резюме и назначения встреч до измерения эффективности работы больших HR-отделов. Наши клиенты — крупнейшие компании России и СНГ: VK Group, Avito, Лемана ПРО, Lamoda, etc.

Мы постоянно растем, у нас появляются новые большие цели и интересные задачи на которые нам нужны новые люди!

Команда бекенда в Хантфлоу состоит из 8 человек и мы в поисках еще одного коллеги.

Процессы разработки в Хантфлоу

Этапы решения задач у нас включают: проектирование, ревью технического решения, декомпозиция, оценка, реализация. Прежде чем изменения уйдут в продакшн они проходят ревью и проверку QA.

С кодом работаем через github, задачи ведутся в jira.

Технологический стек бэкенда включает: