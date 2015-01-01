Привет!

Меня зовут Лиза Малышева, я Lead of Recruitment.

Мы в Хантфлоу — лидеры среди CRM для рекрутинга в России и СНГ. Наш продукт помогает более 2500 компаниям, включая таких гигантов, как Мегафон, Lamoda, Leroy Merlin и VK, собирать сильные команды. Каждый месяц к нам присоединяются десятки новых клиентов, и мы продолжаем расти.

У нас уже открыто и будет открыто ещё больше ключевых вакансий разного уровня, в том числе senior, head of и c-level. Поэтому мы в поисках сильного non-IT рекрутера, который возьмет на себя закрытие этих вакансий, а компания начнет получать недостающие компетенции.