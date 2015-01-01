Привет!

Меня зовут Лена и я руковожу отделом контент-маркетинга в компании Хантфлоу.

Мы делаем сложный продукт — систему автоматизации рекрутинга, которой пользуются более 2000 клиентов по всему миру. И хотим, чтобы как можно больше профессионалов узнало о нас, наших возможностях и экспертизе. Поэтому мы решили строить продуктовую редакцию.

Сейчас нам нужен человек, который сможет запустить работу этого отдела, наладить регулярный выпуск продуктового контента самых разных форматов: от пушей в интерфейсе до больших кейсов, сложных лендингов и спецпроектов.

Нам нужно, чтобы наши действующие и потенциальные клиенты знали: мы постоянно совершенствуем свой продукт, прислушиваемся к их обратной связи и делаем все, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке ATS.

Я ищу в команду человека, который не только любит и умеет докопаться до сути, найти необходимую информацию, упаковать ее и привлечь к ней нужную аудиторию, но и знает, как превратить рост и развитие в процесс и получить измеряемый результат.