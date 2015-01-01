Офис в Москве
Привет! Меня зовут Анастасия Базарнова, я главный редактор Хантфлоу.
Мы создаем сложный ИТ-продукт — систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой 2500+ компаний по всему миру строят процесс подбора и закрывают вакансии в срок.
Цель маркетинга Хантфлоу — влюблять в наш продукт еще больше рекрутеров и HR-специалистов каждый день. Присоединяйтесь к нашей команде на роль SMM-маркетолога! Для успеха и вашей самореализации у нас есть все ресурсы корпорации, но нет бесконечных кругов согласований креативов. Вы сможете реализовывать самые смелые идеи день в день.
Мы ищем в команду сильного игрока, который любит соцсети, тексты и креатив так же, как и мы. И который узнает, как достучаться до сердец рекрутеров и эйчаров через соцсети и контентные платформы.
Хантфлоу — это B2B-продукт, и его не покупают после первого касания или с закрытыми глазами. Это сложное решение, в котором принимают участие несколько человек. Поэтому важно создавать репутацию, формировать доверие и попадаться на глаза потенциальным клиентам как можно чаще в разных каналах коммуникации.
Привлечь и удержать ЦА (рекрутеров и эйчаров) привычными стратегиями не получится (мы пробовали), ваша задача невероятно креативная — найти эти способы. Ваш рабочий инструмент — поле для экспериментов и быстрой проверки гипотез. Вау!
Это важнейшая роль в маркетинге Хантфлоу, она не о дистрибуции и регулярном постинге. Наш будущий SMM-маркетолог будет транслировать ценности Хантфлоу и доказывать через заботу, любовь, поддержку и присутствие, что нам можно доверять.