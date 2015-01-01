Всем привет!
Меня зовут Анна, я HR-директор Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Прямо сейчас наша команда состоит из отдела рекрутмента, специалиста по внутренним коммуникациям и специалиста по мотивации, и я ищу нового коллегу, который возьмет на себя задачи, связанные с ведением воинского учета и составлением ЛНА.
Я заинтересована в долгосрочном и успешном сотрудничестве. Мой опыт показывает, что это возможно только при условии, что решение о трудоустройстве принято осознанно с обеих сторон. Не только мы проверяем, что кандидат нам подходит, но и кандидат должен убедиться в том, что он готов работать в Хантфлоу.