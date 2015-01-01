Всем привет!

Меня зовут Анна, я HR-директор Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Прямо сейчас наша команда состоит из отдела рекрутмента, специалиста по внутренним коммуникациям и специалиста по мотивации, и я ищу нового коллегу, который возьмет на себя задачи, связанные с ведением воинского учета и составлением ЛНА.