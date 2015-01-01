Привет!

Меня зовут Василий Щерица, я тимлид продакт-дизайна Хантфлоу.

Хантфлоу помогает компаниям упростить весь процесс найма сотрудников: от рутинных операций вроде сохранения резюме и назначения встреч до измерения эффективности работы больших HR-отделов. Наши клиенты — крупнейшие компании России и СНГ: VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda, etc.

Мы постоянно растем, у нас появляются новые большие цели и интересные задачи на которые нам нужен сильный дизайнер продукта, которому нравится брать ответственность за крупные задачи и находить для них классные решения.