Привет!

Меня зовут Василий Щерица, я тимлид продакт-дизайна Хантфлоу.

Хантфлоу помогает компаниям упростить весь процесс найма сотрудников: от рутинных операций вроде сохранения резюме и назначения встреч до измерения эффективности работы больших HR-отделов. Наши клиенты — крупнейшие компании России и СНГ: VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda, etc.

Мы постоянно растем, у нас появляются новые большие цели и интересные задачи. Одна из таких больших задач: разрабатывать удобные дашборды. Они нужны и нашим клиентам, чтобы видеть актуальную информацию, и нам для внутреннего использования аналитиками и техподдержкой. Поэтому нам нужен сильный дизайнер, которому нравится делать доступной большие объемы сложной, но полезной информации.