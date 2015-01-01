Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Сейчас мы ищем юрисконсульта, который усилит команду по правовым вопросам и подключится к задачам по работе с договорам гражданско-правового характера, разработке ЛНА, работе с интеллектуальной собственностью и персональными данными.