Основная задача дизайнера – создавать макеты лендингов, в которых мы рассказываем про возможности Хантфлоу. У нас уже сформировался стиль коммуникаций, мы ожидаем, что новый дизайнер будет придерживаться его, систематизировать и развивать этот стиль.

Перед нашим отделом сейчас стоит задача по автоматизации выпуска лендингов, для этого мы вместе будем развивать библиотеку «стандартных» блоков, которые можно будет использовать для будущих задач. Примеры таких страниц: https://huntflow.ru/industry/it, https://huntflow.ru/promo/gift.

Также нужно будет делать промотирующие лендинги, которые мы хотим делать впечатляющими, для этого мы используем нестандартные решения и сложную анимацию. Примеры таких страниц: https://huntflow.ru, https://huntflow.ru/features/reports, https://huntflow.ru/enterprise, https://huntflow.ru/about

При создании лендингов мы часто используем «сюжетные» иллюстрации, для этого нужно будет ставить задачу нашим иллюстраторам и курировать её выполнение. Также нужно будет рисовать «продуктовые» иллюстрации и поддерживать библиотеку с такими иллюстрациями.