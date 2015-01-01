Привет! Меня зовут Анастасия Базарнова, я главный редактор Хантфлоу. Мы создаем сложный ИТ-продукт — систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой 2500+ компаний по всему миру строят процесс подбора и закрывают вакансии в срок.
Ядро нашей целевой аудитории — рекрутеры и HR: те, кто ежедневно работают с вакансиями, кандидатами и процессами найма. Нам важно понимать их рабочую рутину, органично в нее попадать с релевантными инфоповодами и находить решения и лайфхаки, которые помогают им расти как профессионалам и получать больше удовольствия от своей работы.
Мы ищем старшего редактора, который умеет приводить целевую аудиторию через контент. Человека, который видит, какие темы действительно важны для ЦА, понимает, как зацепить интерес, и умеет превращать это в доверие к продукту.
Цель нашего маркетинга — влюблять в Хантфлоу еще больше рекрутеров и HR-специалистов каждый день. Присоединяйтесь к нашей команде на роль старшего редактора! Для успеха и вашей самореализации у нас есть все ресурсы корпорации, но нет бесконечных кругов согласований.
Вы нам подходите, если чувствуете новости, темы и инфоповоды, не пропускаете ничего важного в мире и рекрутинге. Важно, чтобы вы умели превращать любой инфоповод в материал, который действительно заходит рекрутерам и HR и приносит им пользу. Если для вас хороший материал — это текст, который хочется открыть, дочитать, сохранить и обсудить с коллегами, будем рады вашему отклику.
От кандидата на эту роль мы ждем уникальных статей для рунета и поиска фактуры, которая будет попадать нашей ЦА прямо в сердце. Также нам важна редакторская смелость: уметь докручивать тему до боли, вытаскивать в заголовок самый сок и формулировать так, чтобы текст, даже продуктовый, даже про функции системы автоматизации рекрутинга, даже про кнопки в интерфейсе — действительно откликался.