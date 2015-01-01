Привет! Меня зовут Сергей, я руководитель отдела сопровождения и поддержки сервисов Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales и многие, многие другие.
Сейчас в команде инженеров сопровождения 6 человек. Количество клиентов растет каждый день, поэтому я ищу ответственного интересующегося коллегу, продвинутого инженера сопровождения, который будет помогать менеджерам клиентского сервиса решать возникающие у наших клиентов проблемы.
Опыт работы с:
Будет плюсом:
Я нацелен на долгосрочное сотрудничество с коллегами. Поэтому решение о сотрудничестве должно быть обоюдным. Для этого мы проводим несколько этапов собеседования: