Привет! Меня зовут Сергей, я руководитель отдела сопровождения и поддержки сервисов Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales и многие, многие другие.

Сейчас в команде инженеров сопровождения 6 человек. Количество клиентов растет каждый день, поэтому я ищу ответственного интересующегося коллегу, продвинутого инженера сопровождения, который будет помогать менеджерам клиентского сервиса решать возникающие у наших клиентов проблемы.