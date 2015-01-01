Привет!
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Сейчас в команде происходит трансформация и мы находимся в поиске Тимлида отдела девопс-инженеров.
Наш процесс разработки такой: дизайнеры проектируют и описывают функциональность → разработчики декомпозируют и оценивают задачу → начинают разработку → код-ревью → тестирование на отдельном тест-стенде → мердж → релиз. DevOps может принимать участие в процессе разработки, код-ревью, тестировании и релизе.
Мы делаем 3-5 релизов в неделю: не дожидаемся окончания спринта, а мерджим и релизим клиентам фичи сразу же после разработки, ревью и тестирования.
Мы ведем разработку на Github, а задачи трекаем в Jira. У нас внедрен CI Jenkins, который позволяет прогонять независимые тесты для каждой ветки и поднимать тестовый стенд для каждой фичи, не блокируя тестирование соседних фич.
Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с коллегами. Поэтому решение о сотрудничестве должно быть обоюдным. Для этого мы проводим несколько этапов собеседования: