Меня зовут Виталий Глибин, я со-основатель и технический директор Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Сейчас команда разработки состоит из 60 человек: бекенд, фронтенд, QA, дизайнеры, суппорт-инженеры и devops.
Команда разработки разбита на кросс-функциональные продуктовые команды. Каждая команда состоит из бэкенд-разработчиков, фронтенд-разработчиков и QA.
Сейчас я ищу тимлида для команды интеграций и внутренних сервисов.
Наш процесс разработки такой: дизайнеры проектируют и описывают дизайн → разработчики декомпозируют и оценивают задачу → начинают разработку → код-ревью → дизайн-ревью (результат автоматически выкатывается на отдельный тестовый стенд) → правки → релиз.
Мы ведем разработку на Гитхабе, а задачи трекаем в Джире
Frontend: JavaScript (Vue JS).
Backend: Python 3 (fast api, tornado, aiohttp, pewee), PostgreSQL, Elasticsearch, redis, docker.
QA: тестовую документацию ведем в Testrail, автотесты написаны на Python + Selene.