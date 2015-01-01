<symbol viewBox="0 0 66 64" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="close"> <rect x="27.718" y="22" width="24" height="3" rx="1.5" transform="rotate(45 27.718 22)" fill="#FFA088" /> <rect x="25.597" y="38.971" width="24" height="3" rx="1.5" transform="rotate(-45 25.597 38.97)" fill="#FFA088" /> </symbol><symbol viewBox="0 0 111 154" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="education"> <path d="M46.4779 102.183C54.7613 91.1474 55.0719 64.7435 41.4043 51.2322C35.5023 45.3532 27.0118 49.2725 30.4287 57.8331C34.3633 67.6314 78.7832 65.8781 83.0285 56.286C85.617 50.3039 78.369 44.2187 72.5706 50.0976C63.2518 59.5865 62.0093 77.2235 62.1128 93.4165C62.2164 101.255 66.7722 104.246 72.9848 104.659C86.3418 105.484 108.5 84.1339 108.5 54.6358C108.5 12.6578 73.8132 -4.15403 39.5405 3.99403C18.0036 9.15104 1.22964 27.51 2.57569 54.2232C4.12884 85.681 28.6685 97.5421 28.772 51.5723 53.4934 51.5723 37.0155C51.5723 28.4823 56.2614 23.0878 67.5934 23.0878C79.707 23.0878 87.8153 25.8341 92.6997 31.1305C96.412 35.0538 98.4634 40.6445 98.4634 46.0391C98.4634 52.7087 96.412 58.4956 92.6997 62.615C88.1083 67.6173 81.0746 69.677 72.1849 69.5789C55.773 69.4808 34.2812 69.677 34.2812 69.677M89.7691 91.1571C89.7691 91.1571 15.6224 91.1571 12.3986 97.3363C9.07719 103.515 23.1445 135 65.6396 135C89.8667 135 109.405 123.132 120.639 108.616C132.655 93.0206 135.293 74.0907 132.46 54.8665C127.868 24.2647 106.962 2 69.3519 2C49.4231 2 31.7412 9.94469 17.5762 24.559C2.43427 40.056 -0.887186 60.5553 5.75573 86.1549" stroke="black" stroke-width="4" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" /> </symbol><symbol viewBox="0 0 151 115" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="office"> <path d="M15.9338 22.4538C59.318 31.4255 120.21 23.6115 119.44 11.8422C118.671 -0.0235793 20.0702 -2.04944 6.79517 10.6845C-6.47984 23.4185 13.7213 73.1968 30.6517 86.1238C44.1191 96.446 87.4072 113.425 109.147 107.926C130.888 102.427 119.537 90.9472 90.1007 84.4838C69.8034 80.0462 27.862 79.2744 7.66093 95.2884C-5.90267 106.093 38.7321 116.319 64.705 111.978C90.1969 107.733 98.1811 87.4743 118.19 39.9148C124.924 23.7079 138.968 13.4822 145.99 24.962C155.61 40.7831 135.313 76.2839 123.288 59.1123" stroke="black" stroke-width="4" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" /> </symbol><symbol viewBox="0 0 86 63" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="pizza"> <mask id="pizza_a" maskUnits="userSpaceOnUse" x="-.5" y="-.410156" width="87" height="63" fill="#000"> <path fill="#fff" d="M-.5-.410156h87v63h-87z" /> <path d="M83.4915 20.3606c-.3763-.3185-.802-.5739-1.2605-.7562-1.5617-4.0198-5.5204-7.7058-8.7277-9.83671-5.8806-3.94868-12.4115-6.83732-19.295-8.53425-2.3427-.687886-4.8132-.826605-7.2186-.405321-1.2772.252331-2.4579.856331-3.408 1.743471-.9502.88714-1.6319 2.0219-1.9677 3.27555-.2252 1.05119-.0368 2.14843.5262 3.06525.7587.96219 1.8224 1.63951 3.0174 1.92141 1.2948.4311 2.672.5582 4.0242.3715.155-.039.3162-.0475.4744-.0251.0958.023.1732.3317.2439.5631 1.1745 3.7882 5.3874 4.2175 8.7874 4.5529.7889.0881 1.5447.1557 2.1995.2748.6548.1191 1.2062 1.3487 1.4994 2.0749l.055.1393c1.6698 4.0962 3.9257 6.6551 7.1171 8.0127l.4912-1.1437c-2.8621-1.2535-4.9013-3.6091-6.4458-7.3851l-.055-.1394c-.4448-.9895-1.0731-2.4773-2.4373-2.8041-.694-.1664-1.4705-.2011-2.2981-.2859-3.188-.3224-6.7853-.6799-7.7322-3.7324-.049-.2514-.1471-.4908-.2889-.7044-.1417-.2136-.3243-.3973-.5373-.5406-.4255-.17763-.8978-.21103-1.3442-.09505-1.1607.14425-2.3392.02153-3.445-.35882-.9195-.20937-1.7449-.71287-2.3503-1.4336-.3844-.64653-.5026-1.4163-.3298-2.1478.2921-1.01817.8623-1.93544 1.6471-2.64949.7847-.71405 1.7531-1.1968 2.797-1.39439 2.2357-.35671 4.523-.21361 6.6964.41893 6.7458 1.64708 13.1488 4.46237 18.917 8.31752 3.2928 2.1195 6.0071 5.0193 7.9 8.44-.4789-.0496-.9623-.0383-1.4385.0337-1.4114.2538-2.7273.8846-3.8074 1.825-1.3547 1.039-2.3056 2.5141-2.6907 4.1739-.19.879-.1173 1.7942.2091 2.6324.3264.8383.8923 1.5628 1.6275 2.084.5787.3462 1.2289.5565 1.9013.6149.6724.0584 1.3493-.0366 1.9794-.2778 1.2002-.4628 2.2286-1.2821 2.946-2.3468.6606-.898 1.1252-1.924 1.3637-3.0118.2385-1.0878.2457-2.2134.0211-3.3041-.0143-.0941-.0341-.1873-.0593-.2791.4892.4197.8785.9427 1.1394 1.5311.2609.5884.3869 1.2274.369 1.8704-.0017 2.7874-2.085 5.8076-4.0398 7.5088-3.5782 3.0783-8.4193 4.1509-13.4858 5.056-1.9754.3554-3.9678.6106-5.9692.7645.7822-.7218 1.4753-1.5339 2.0647-2.4191.5679-.7966.9366-1.7169 1.0754-2.6842.1387-.9673.0435-1.9537-.2778-2.8769-.4299-1.0165-1.0931-1.9184-1.9363-2.6331-.8432-.7148-1.8429-1.2224-2.9188-1.4821-2.0922-.5777-4.297-.6186-6.4093-.1191-2.1124.4995-4.0637 1.5233-5.6724 2.9761-.8627.6681-1.5338 1.5506-1.9459 2.5589-.4122 1.0083-.5509 2.1069-.4023 3.1856.9437 4.0104 5.9717 4.4711 8.6873 4.7055 1.3236.128 2.6644.1844 4.0315.184-.8514.5907-1.7358 1.1609-2.6173 1.7191-1.2704.8057-2.5881 1.6504-3.7383 2.5353-3.7591 2.8835-7.7934 5.7011-12.1898 5.7703l-.2753-.066c-1.3432.0061-3.1939.0167-4.1653 1.5247-.7565 1.4746-1.1704 3.1-1.2109 4.7556-.0805.3339-.0505.6817-.0684 1.018-.0029.8787-.1451 1.7514-.4214 2.5859-.359.9105-1.3096 1.7549-2.207 1.5399-.9813-.2352-1.4115-1.5997-1.2755-2.7403.0946-.5777.2321-1.1477.4115-1.7052.2581-.781.4113-1.5926.4558-2.4137.0158-1.0337-.3746-2.0327-1.0878-2.7835-.235-.2432-.5178-.4355-.8307-.5647-.313-.1293-.6493-.1928-.988-.1865-2.0235.0449-2.8474 2.3577-3.5903 4.3872-.3815 1.0565-.8939 2.4979-1.353 2.5645-.0957-.0229-.6659-.0208-1.9336-1.9014-2.7899-4.1754-7.7973-1.6793-11.08095-.0316-.50227.2455-.96576.4876-1.4297.6792-1.69447.7797-4.07905 1.167-5.15194.3674-.2867-.275-.49029-.6247-.58767-1.0092-.09739-.3846-.08468-.7886.03669-1.1663.67873-4.1768 4.9394-9.0341 6.99597-11.3669 2.2132-2.5992 4.6886-4.965 7.3871-7.0599-.1881.7601-.2951 1.5378-.3194 2.3202-.0503.8195.065 1.6408.3392 2.415.2741.7743.7015 1.4858 1.2567 2.0924 1.0213.9674 2.3449 1.5561 3.7494 1.668 4.0917.5642 10.4475-1.6971 11.5104-6.6269.2467-.8777.2385-1.8071-.0236-2.6804-.262-.8733-.7671-1.6546-1.4567-2.2534-2.3677-2.0432-7.0416-2.2929-9.832-1.2207-.8806.3075-1.7391.675-2.5692 1.0998.3847-.7025.835-1.4145 1.3533-2.1985 2.0001-3.0669 4.4127-5.846 7.1703-8.2598 1.2213-1.0283 2.5527-1.9191 3.9701-2.6564-.3329 1.7289-.0329 3.5194.8455 5.0466.3303.5198.7903.9454 1.3349 1.2351.5447.2897 1.1554.4337 1.7726.4178.6703-.0083 1.3207-.2277 1.8581-.6269.5374-.3992.9343-.9576 1.1338-1.5953.3703-.8922.4859-1.869.334-2.8226-.1519-.9536-.5653-1.8467-1.1947-2.5808-.556-.4943-1.2262-.8438-1.9507-1.0174-.7245-.1737-1.4808-.166-2.2016.0224 1.1929-2.1109 3.5874-4.3753 7.1343-6.9565l-.7104-.99019c-4.292 3.04599-6.915 5.78539-7.9904 8.35339-.0112.0222-.0171.0467-.0172.0715-1.8783.7946-3.6185 1.8805-5.1561 3.2174-2.8514 2.4807-5.344 5.3431-7.4069 8.5058-.8772 1.2573-1.6251 2.5995-2.2325 4.0062-3.3443 2.3487-6.3607 5.1296-8.97019 8.2699-3.46079 3.8506-6.65029 7.9933-7.29495 11.9764-.172549.5958-.167005 1.2289.015958 1.8217.182963.5927.535402 1.1195 1.014162 1.5157.36422.2668.7794.4564 1.21996.5572 1.76645.2786 3.57612.0025 5.17798-.7901.44001-.1973.91835-.4485 1.43545-.703 3.98803-1.9961 7.45583-3.4105 9.51913-.3679 1.2132 1.7918 2.1602 2.536 3.0995 2.4205 1.2135-.1507 1.7494-1.637 2.3548-3.3588.6053-1.7219 1.2753-3.5544 2.4601-3.5859.1726.0004.3432.037.5007.1073.1575.0703.2984.1729.4135.301.4797.5265.7391 1.2161.7248 1.9271-.0582.7284-.1979 1.4481-.4164 2.1456-.2048.6141-.3569 1.2444-.4547 1.8841-.2089 1.6529.5015 3.6396 2.183 4.0678.7828.1105 1.5796-.0565 2.2514-.472.6717-.4154 1.1756-1.0529 1.4237-1.8009.3398-.9648.5202-1.9781.5341-3.0004.015-.3244.0419-.6459.0689-.9674.0264-1.4478.3702-2.8723 1.0071-4.1738.571-.8975 1.9023-.9065 3.0933-.9112l.2752.066c4.7871-.1143 9.0028-3.0019 12.9338-6.0209 1.1177-.8548 2.3464-1.6452 3.6612-2.478 1.3149-.8329 2.8132-1.8488 4.0942-2.8033 2.5934-.1144 5.176-.4059 7.7295-.8724 5.29-.9399 10.259-2.0702 14.0713-5.332 2.2307-1.9 4.4662-5.2369 4.4791-8.4379.0313-.8514-.1331-1.6987-.4805-2.4772-.3475-.7785-.8688-1.4675-1.5242-2.0146zm-3.0452 6.902c-.5733.8758-1.3999 1.5574-2.3704 1.9548-.453.173-.9391.2424-1.4226.203-.4835-.0395-.9519-.1867-1.3705-.4308-.5295-.3872-.9339-.92-1.1638-1.5331-.2298-.613-.275-1.2796-.1301-1.9179.3314-1.3782 1.1315-2.5995 2.2644-3.4562.9108-.795 2.0195-1.3311 3.2099-1.5518.5675-.0859 1.1463-.0628 1.7051.068l.0837.02c.1449.4383.2567.8868.3345 1.3416.1832.9146.1766 1.8569-.0195 2.7688-.1961.9119-.5775 1.7741-1.1207 2.5336zm-43.846-7.7193c.4306.571.702 1.2453.7865 1.9546.0845.7093-.0208 1.4282-.3053 2.0838-.1151.4059-.3553.7655-.6866 1.0279-.3314.2624-.7372.4144-1.1599.4344-.4129.0153-.8225-.0787-1.1871-.2724-.3646-.1938-.6712-.4803-.8886-.8305-.7898-1.5121-.9556-3.272-.4621-4.9042.6323-.2911 1.3342-.3979 2.0249-.3083.6906.0896 1.3418.372 1.8782.8147zM17.9066 34.6412c1.2287-.79 2.5374-1.4488 3.9046-1.9656 2.4844-.9058 6.6414-.7169 8.6181 1.0056.5229.4561.903 1.0525 1.0948 1.7181.1918.6656.1873 1.3722-.0132 2.0353-.9056 4.1728-6.5503 6.1629-10.137 5.6566-1.1311-.086-2.2007-.5466-3.0387-1.3084-.8596-1.0171-1.288-2.3278-1.1942-3.6542.0523-1.1977.3113-2.3774.7656-3.4874zm40.9072 3.5839c-1.8754.0738-3.7536.0241-5.6223-.1489-3.3221-.2915-6.9092-.8484-7.5891-3.7486-.0958-.8674.0359-1.7448.3824-2.5462.3465-.8014.8958-1.4995 1.5943-2.0259 1.3966-1.2555 3.0772-2.1558 4.8983-2.6243 1.8212-.4685 3.7291-.4913 5.561-.0664l.4547.1089c.8899.2074 1.7185.6197 2.4195 1.2039.701.5842 1.2547 1.3241 1.6169 2.1601.2537.7422.3253 1.5341.2086 2.3094-.1166.7753-.4179 1.5115-.8788 2.1469-.8458 1.2299-1.8818 2.3185-3.0695 3.2254l.024.0057z" /> </mask> <path d="M83.4915 20.3606c-.3763-.3185-.802-.5739-1.2605-.7562-1.5617-4.0198-5.5204-7.7058-8.7277-9.83671-5.8806-3.94868-12.4115-6.83732-19.295-8.53425-2.3427-.687886-4.8132-.826605-7.2186-.405321-1.2772.252331-2.4579.856331-3.408 1.743471-.9502.88714-1.6319 2.0219-1.9677 3.27555-.2252 1.05119-.0368 2.14843.5262 3.06525.7587.96219 1.8224 1.63951 3.0174 1.92141 1.2948.4311 2.672.5582 4.0242.3715.155-.039.3162-.0475.4744-.0251.0958.023.1732.3317.2439.5631 1.1745 3.7882 5.3874 4.2175 8.7874 4.5529.7889.0881 1.5447.1557 2.1995.2748.6548.1191 1.2062 1.3487 1.4994 2.0749l.055.1393c1.6698 4.0962 3.9257 6.6551 7.1171 8.0127l.4912-1.1437c-2.8621-1.2535-4.9013-3.6091-6.4458-7.3851l-.055-.1394c-.4448-.9895-1.0731-2.4773-2.4373-2.8041-.694-.1664-1.4705-.2011-2.2981-.2859-3.188-.3224-6.7853-.6799-7.7322-3.7324-.049-.2514-.1471-.4908-.2889-.7044-.1417-.2136-.3243-.3973-.5373-.5406-.4255-.17763-.8978-.21103-1.3442-.09505-1.1607.14425-2.3392.02153-3.445-.35882-.9195-.20937-1.7449-.71287-2.3503-1.4336-.3844-.64653-.5026-1.4163-.3298-2.1478.2921-1.01817.8623-1.93544 1.6471-2.64949.7847-.71405 1.7531-1.1968 2.797-1.39439 2.2357-.35671 4.523-.21361 6.6964.41893 6.7458 1.64708 13.1488 4.46237 18.917 8.31752 3.2928 2.1195 6.0071 5.0193 7.9 8.44-.4789-.0496-.9623-.0383-1.4385.0337-1.4114.2538-2.7273.8846-3.8074 1.825-1.3547 1.039-2.3056 2.5141-2.6907 4.1739-.19.879-.1173 1.7942.2091 2.6324.3264.8383.8923 1.5628 1.6275 2.084.5787.3462 1.2289.5565 1.9013.6149.6724.0584 1.3493-.0366 1.9794-.2778 1.2002-.4628 2.2286-1.2821 2.946-2.3468.6606-.898 1.1252-1.924 1.3637-3.0118.2385-1.0878.2457-2.2134.0211-3.3041-.0143-.0941-.0341-.1873-.0593-.2791.4892.4197.8785.9427 1.1394 1.5311.2609.5884.3869 1.2274.369 1.8704-.0017 2.7874-2.085 5.8076-4.0398 7.5088-3.5782 3.0783-8.4193 4.1509-13.4858 5.056-1.9754.3554-3.9678.6106-5.9692.7645.7822-.7218 1.4753-1.5339 2.0647-2.4191.5679-.7966.9366-1.7169 1.0754-2.6842.1387-.9673.0435-1.9537-.2778-2.8769-.4299-1.0165-1.0931-1.9184-1.9363-2.6331-.8432-.7148-1.8429-1.2224-2.9188-1.4821-2.0922-.5777-4.297-.6186-6.4093-.1191-2.1124.4995-4.0637 1.5233-5.6724 2.9761-.8627.6681-1.5338 1.5506-1.9459 2.5589-.4122 1.0083-.5509 2.1069-.4023 3.1856.9437 4.0104 5.9717 4.4711 8.6873 4.7055 1.3236.128 2.6644.1844 4.0315.184-.8514.5907-1.7358 1.1609-2.6173 1.7191-1.2704.8057-2.5881 1.6504-3.7383 2.5353-3.7591 2.8835-7.7934 5.7011-12.1898 5.7703l-.2753-.066c-1.3432.0061-3.1939.0167-4.1653 1.5247-.7565 1.4746-1.1704 3.1-1.2109 4.7556-.0805.3339-.0505.6817-.0684 1.018-.0029.8787-.1451 1.7514-.4214 2.5859-.359.9105-1.3096 1.7549-2.207 1.5399-.9813-.2352-1.4115-1.5997-1.2755-2.7403.0946-.5777.2321-1.1477.4115-1.7052.2581-.781.4113-1.5926.4558-2.4137.0158-1.0337-.3746-2.0327-1.0878-2.7835-.235-.2432-.5178-.4355-.8307-.5647-.313-.1293-.6493-.1928-.988-.1865-2.0235.0449-2.8474 2.3577-3.5903 4.3872-.3815 1.0565-.8939 2.4979-1.353 2.5645-.0957-.0229-.6659-.0208-1.9336-1.9014-2.7899-4.1754-7.7973-1.6793-11.08095-.0316-.50227.2455-.96576.4876-1.4297.6792-1.69447.7797-4.07905 1.167-5.15194.3674-.2867-.275-.49029-.6247-.58767-1.0092-.09739-.3846-.08468-.7886.03669-1.1663.67873-4.1768 4.9394-9.0341 6.99597-11.3669 2.2132-2.5992 4.6886-4.965 7.3871-7.0599-.1881.7601-.2951 1.5378-.3194 2.3202-.0503.8195.065 1.6408.3392 2.415.2741.7743.7015 1.4858 1.2567 2.0924 1.0213.9674 2.3449 1.5561 3.7494 1.668 4.0917.5642 10.4475-1.6971 11.5104-6.6269.2467-.8777.2385-1.8071-.0236-2.6804-.262-.8733-.7671-1.6546-1.4567-2.2534-2.3677-2.0432-7.0416-2.2929-9.832-1.2207-.8806.3075-1.7391.675-2.5692 1.0998.3847-.7025.835-1.4145 1.3533-2.1985 2.0001-3.0669 4.4127-5.846 7.1703-8.2598 1.2213-1.0283 2.5527-1.9191 3.9701-2.6564-.3329 1.7289-.0329 3.5194.8455 5.0466.3303.5198.7903.9454 1.3349 1.2351.5447.2897 1.1554.4337 1.7726.4178.6703-.0083 1.3207-.2277 1.8581-.6269.5374-.3992.9343-.9576 1.1338-1.5953.3703-.8922.4859-1.869.334-2.8226-.1519-.9536-.5653-1.8467-1.1947-2.5808-.556-.4943-1.2262-.8438-1.9507-1.0174-.7245-.1737-1.4808-.166-2.2016.0224 1.1929-2.1109 3.5874-4.3753 7.1343-6.9565l-.7104-.99019c-4.292 3.04599-6.915 5.78539-7.9904 8.35339-.0112.0222-.0171.0467-.0172.0715-1.8783.7946-3.6185 1.8805-5.1561 3.2174-2.8514 2.4807-5.344 5.3431-7.4069 8.5058-.8772 1.2573-1.6251 2.5995-2.2325 4.0062-3.3443 2.3487-6.3607 5.1296-8.97019 8.2699-3.46079 3.8506-6.65029 7.9933-7.29495 11.9764-.172549.5958-.167005 1.2289.015958 1.8217.182963.5927.535402 1.1195 1.014162 1.5157.36422.2668.7794.4564 1.21996.5572 1.76645.2786 3.57612.0025 5.17798-.7901.44001-.1973.91835-.4485 1.43545-.703 3.98803-1.9961 7.45583-3.4105 9.51913-.3679 1.2132 1.7918 2.1602 2.536 3.0995 2.4205 1.2135-.1507 1.7494-1.637 2.3548-3.3588.6053-1.7219 1.2753-3.5544 2.4601-3.5859.1726.0004.3432.037.5007.1073.1575.0703.2984.1729.4135.301.4797.5265.7391 1.2161.7248 1.9271-.0582.7284-.1979 1.4481-.4164 2.1456-.2048.6141-.3569 1.2444-.4547 1.8841-.2089 1.6529.5015 3.6396 2.183 4.0678.7828.1105 1.5796-.0565 2.2514-.472.6717-.4154 1.1756-1.0529 1.4237-1.8009.3398-.9648.5202-1.9781.5341-3.0004.015-.3244.0419-.6459.0689-.9674.0264-1.4478.3702-2.8723 1.0071-4.1738.571-.8975 1.9023-.9065 3.0933-.9112l.2752.066c4.7871-.1143 9.0028-3.0019 12.9338-6.0209 1.1177-.8548 2.3464-1.6452 3.6612-2.478 1.3149-.8329 2.8132-1.8488 4.0942-2.8033 2.5934-.1144 5.176-.4059 7.7295-.8724 5.29-.9399 10.259-2.0702 14.0713-5.332 2.2307-1.9 4.4662-5.2369 4.4791-8.4379.0313-.8514-.1331-1.6987-.4805-2.4772-.3475-.7785-.8688-1.4675-1.5242-2.0146zm-3.0452 6.902c-.5733.8758-1.3999 1.5574-2.3704 1.9548-.453.173-.9391.2424-1.4226.203-.4835-.0395-.9519-.1867-1.3705-.4308-.5295-.3872-.9339-.92-1.1638-1.5331-.2298-.613-.275-1.2796-.1301-1.9179.3314-1.3782 1.1315-2.5995 2.2644-3.4562.9108-.795 2.0195-1.3311 3.2099-1.5518.5675-.0859 1.1463-.0628 1.7051.068l.0837.02c.1449.4383.2567.8868.3345 1.3416.1832.9146.1766 1.8569-.0195 2.7688-.1961.9119-.5775 1.7741-1.1207 2.5336zm-43.846-7.7193c.4306.571.702 1.2453.7865 1.9546.0845.7093-.0208 1.4282-.3053 2.0838-.1151.4059-.3553.7655-.6866 1.0279-.3314.2624-.7372.4144-1.1599.4344-.4129.0153-.8225-.0787-1.1871-.2724-.3646-.1938-.6712-.4803-.8886-.8305-.7898-1.5121-.9556-3.272-.4621-4.9042.6323-.2911 1.3342-.3979 2.0249-.3083.6906.0896 1.3418.372 1.8782.8147zM17.9066 34.6412c1.2287-.79 2.5374-1.4488 3.9046-1.9656 2.4844-.9058 6.6414-.7169 8.6181 1.0056.5229.4561.903 1.0525 1.0948 1.7181.1918.6656.1873 1.3722-.0132 2.0353-.9056 4.1728-6.5503 6.1629-10.137 5.6566-1.1311-.086-2.2007-.5466-3.0387-1.3084-.8596-1.0171-1.288-2.3278-1.1942-3.6542.0523-1.1977.3113-2.3774.7656-3.4874zm40.9072 3.5839c-1.8754.0738-3.7536.0241-5.6223-.1489-3.3221-.2915-6.9092-.8484-7.5891-3.7486-.0958-.8674.0359-1.7448.3824-2.5462.3465-.8014.8958-1.4995 1.5943-2.0259 1.3966-1.2555 3.0772-2.1558 4.8983-2.6243 1.8212-.4685 3.7291-.4913 5.561-.0664l.4547.1089c.8899.2074 1.7185.6197 2.4195 1.2039.701.5842 1.2547 1.3241 1.6169 2.1601.2537.7422.3253 1.5341.2086 2.3094-.1166.7753-.4179 1.5115-.8788 2.1469-.8458 1.2299-1.8818 2.3185-3.0695 3.2254l.024.0057z" fill="#000" /> <path d="M83.4915 20.3606c-.3763-.3185-.802-.5739-1.2605-.7562-1.5617-4.0198-5.5204-7.7058-8.7277-9.83671-5.8806-3.94868-12.4115-6.83732-19.295-8.53425-2.3427-.687886-4.8132-.826605-7.2186-.405321-1.2772.252331-2.4579.856331-3.408 1.743471-.9502.88714-1.6319 2.0219-1.9677 3.27555-.2252 1.05119-.0368 2.14843.5262 3.06525.7587.96219 1.8224 1.63951 3.0174 1.92141 1.2948.4311 2.672.5582 4.0242.3715.155-.039.3162-.0475.4744-.0251.0958.023.1732.3317.2439.5631 1.1745 3.7882 5.3874 4.2175 8.7874 4.5529.7889.0881 1.5447.1557 2.1995.2748.6548.1191 1.2062 1.3487 1.4994 2.0749l.055.1393c1.6698 4.0962 3.9257 6.6551 7.1171 8.0127l.4912-1.1437c-2.8621-1.2535-4.9013-3.6091-6.4458-7.3851l-.055-.1394c-.4448-.9895-1.0731-2.4773-2.4373-2.8041-.694-.1664-1.4705-.2011-2.2981-.2859-3.188-.3224-6.7853-.6799-7.7322-3.7324-.049-.2514-.1471-.4908-.2889-.7044-.1417-.2136-.3243-.3973-.5373-.5406-.4255-.17763-.8978-.21103-1.3442-.09505-1.1607.14425-2.3392.02153-3.445-.35882-.9195-.20937-1.7449-.71287-2.3503-1.4336-.3844-.64653-.5026-1.4163-.3298-2.1478.2921-1.01817.8623-1.93544 1.6471-2.64949.7847-.71405 1.7531-1.1968 2.797-1.39439 2.2357-.35671 4.523-.21361 6.6964.41893 6.7458 1.64708 13.1488 4.46237 18.917 8.31752 3.2928 2.1195 6.0071 5.0193 7.9 8.44-.4789-.0496-.9623-.0383-1.4385.0337-1.4114.2538-2.7273.8846-3.8074 1.825-1.3547 1.039-2.3056 2.5141-2.6907 4.1739-.19.879-.1173 1.7942.2091 2.6324.3264.8383.8923 1.5628 1.6275 2.084.5787.3462 1.2289.5565 1.9013.6149.6724.0584 1.3493-.0366 1.9794-.2778 1.2002-.4628 2.2286-1.2821 2.946-2.3468.6606-.898 1.1252-1.924 1.3637-3.0118.2385-1.0878.2457-2.2134.0211-3.3041-.0143-.0941-.0341-.1873-.0593-.2791.4892.4197.8785.9427 1.1394 1.5311.2609.5884.3869 1.2274.369 1.8704-.0017 2.7874-2.085 5.8076-4.0398 7.5088-3.5782 3.0783-8.4193 4.1509-13.4858 5.056-1.9754.3554-3.9678.6106-5.9692.7645.7822-.7218 1.4753-1.5339 2.0647-2.4191.5679-.7966.9366-1.7169 1.0754-2.6842.1387-.9673.0435-1.9537-.2778-2.8769-.4299-1.0165-1.0931-1.9184-1.9363-2.6331-.8432-.7148-1.8429-1.2224-2.9188-1.4821-2.0922-.5777-4.297-.6186-6.4093-.1191-2.1124.4995-4.0637 1.5233-5.6724 2.9761-.8627.6681-1.5338 1.5506-1.9459 2.5589-.4122 1.0083-.5509 2.1069-.4023 3.1856.9437 4.0104 5.9717 4.4711 8.6873 4.7055 1.3236.128 2.6644.1844 4.0315.184-.8514.5907-1.7358 1.1609-2.6173 1.7191-1.2704.8057-2.5881 1.6504-3.7383 2.5353-3.7591 2.8835-7.7934 5.7011-12.1898 5.7703l-.2753-.066c-1.3432.0061-3.1939.0167-4.1653 1.5247-.7565 1.4746-1.1704 3.1-1.2109 4.7556-.0805.3339-.0505.6817-.0684 1.018-.0029.8787-.1451 1.7514-.4214 2.5859-.359.9105-1.3096 1.7549-2.207 1.5399-.9813-.2352-1.4115-1.5997-1.2755-2.7403.0946-.5777.2321-1.1477.4115-1.7052.2581-.781.4113-1.5926.4558-2.4137.0158-1.0337-.3746-2.0327-1.0878-2.7835-.235-.2432-.5178-.4355-.8307-.5647-.313-.1293-.6493-.1928-.988-.1865-2.0235.0449-2.8474 2.3577-3.5903 4.3872-.3815 1.0565-.8939 2.4979-1.353 2.5645-.0957-.0229-.6659-.0208-1.9336-1.9014-2.7899-4.1754-7.7973-1.6793-11.08095-.0316-.50227.2455-.96576.4876-1.4297.6792-1.69447.7797-4.07905 1.167-5.15194.3674-.2867-.275-.49029-.6247-.58767-1.0092-.09739-.3846-.08468-.7886.03669-1.1663.67873-4.1768 4.9394-9.0341 6.99597-11.3669 2.2132-2.5992 4.6886-4.965 7.3871-7.0599-.1881.7601-.2951 1.5378-.3194 2.3202-.0503.8195.065 1.6408.3392 2.415.2741.7743.7015 1.4858 1.2567 2.0924 1.0213.9674 2.3449 1.5561 3.7494 1.668 4.0917.5642 10.4475-1.6971 11.5104-6.6269.2467-.8777.2385-1.8071-.0236-2.6804-.262-.8733-.7671-1.6546-1.4567-2.2534-2.3677-2.0432-7.0416-2.2929-9.832-1.2207-.8806.3075-1.7391.675-2.5692 1.0998.3847-.7025.835-1.4145 1.3533-2.1985 2.0001-3.0669 4.4127-5.846 7.1703-8.2598 1.2213-1.0283 2.5527-1.9191 3.9701-2.6564-.3329 1.7289-.0329 3.5194.8455 5.0466.3303.5198.7903.9454 1.3349 1.2351.5447.2897 1.1554.4337 1.7726.4178.6703-.0083 1.3207-.2277 1.8581-.6269.5374-.3992.9343-.9576 1.1338-1.5953.3703-.8922.4859-1.869.334-2.8226-.1519-.9536-.5653-1.8467-1.1947-2.5808-.556-.4943-1.2262-.8438-1.9507-1.0174-.7245-.1737-1.4808-.166-2.2016.0224 1.1929-2.1109 3.5874-4.3753 7.1343-6.9565l-.7104-.99019c-4.292 3.04599-6.915 5.78539-7.9904 8.35339-.0112.0222-.0171.0467-.0172.0715-1.8783.7946-3.6185 1.8805-5.1561 3.2174-2.8514 2.4807-5.344 5.3431-7.4069 8.5058-.8772 1.2573-1.6251 2.5995-2.2325 4.0062-3.3443 2.3487-6.3607 5.1296-8.97019 8.2699-3.46079 3.8506-6.65029 7.9933-7.29495 11.9764-.172549.5958-.167005 1.2289.015958 1.8217.182963.5927.535402 1.1195 1.014162 1.5157.36422.2668.7794.4564 1.21996.5572 1.76645.2786 3.57612.0025 5.17798-.7901.44001-.1973.91835-.4485 1.43545-.703 3.98803-1.9961 7.45583-3.4105 9.51913-.3679 1.2132 1.7918 2.1602 2.536 3.0995 2.4205 1.2135-.1507 1.7494-1.637 2.3548-3.3588.6053-1.7219 1.2753-3.5544 2.4601-3.5859.1726.0004.3432.037.5007.1073.1575.0703.2984.1729.4135.301.4797.5265.7391 1.2161.7248 1.9271-.0582.7284-.1979 1.4481-.4164 2.1456-.2048.6141-.3569 1.2444-.4547 1.8841-.2089 1.6529.5015 3.6396 2.183 4.0678.7828.1105 1.5796-.0565 2.2514-.472.6717-.4154 1.1756-1.0529 1.4237-1.8009.3398-.9648.5202-1.9781.5341-3.0004.015-.3244.0419-.6459.0689-.9674.0264-1.4478.3702-2.8723 1.0071-4.1738.571-.8975 1.9023-.9065 3.0933-.9112l.2752.066c4.7871-.1143 9.0028-3.0019 12.9338-6.0209 1.1177-.8548 2.3464-1.6452 3.6612-2.478 1.3149-.8329 2.8132-1.8488 4.0942-2.8033 2.5934-.1144 5.176-.4059 7.7295-.8724 5.29-.9399 10.259-2.0702 14.0713-5.332 2.2307-1.9 4.4662-5.2369 4.4791-8.4379.0313-.8514-.1331-1.6987-.4805-2.4772-.3475-.7785-.8688-1.4675-1.5242-2.0146zm-3.0452 6.902c-.5733.8758-1.3999 1.5574-2.3704 1.9548-.453.173-.9391.2424-1.4226.203-.4835-.0395-.9519-.1867-1.3705-.4308-.5295-.3872-.9339-.92-1.1638-1.5331-.2298-.613-.275-1.2796-.1301-1.9179.3314-1.3782 1.1315-2.5995 2.2644-3.4562.9108-.795 2.0195-1.3311 3.2099-1.5518.5675-.0859 1.1463-.0628 1.7051.068l.0837.02c.1449.4383.2567.8868.3345 1.3416.1832.9146.1766 1.8569-.0195 2.7688-.1961.9119-.5775 1.7741-1.1207 2.5336zm-43.846-7.7193c.4306.571.702 1.2453.7865 1.9546.0845.7093-.0208 1.4282-.3053 2.0838-.1151.4059-.3553.7655-.6866 1.0279-.3314.2624-.7372.4144-1.1599.4344-.4129.0153-.8225-.0787-1.1871-.2724-.3646-.1938-.6712-.4803-.8886-.8305-.7898-1.5121-.9556-3.272-.4621-4.9042.6323-.2911 1.3342-.3979 2.0249-.3083.6906.0896 1.3418.372 1.8782.8147zM17.9066 34.6412c1.2287-.79 2.5374-1.4488 3.9046-1.9656 2.4844-.9058 6.6414-.7169 8.6181 1.0056.5229.4561.903 1.0525 1.0948 1.7181.1918.6656.1873 1.3722-.0132 2.0353-.9056 4.1728-6.5503 6.1629-10.137 5.6566-1.1311-.086-2.2007-.5466-3.0387-1.3084-.8596-1.0171-1.288-2.3278-1.1942-3.6542.0523-1.1977.3113-2.3774.7656-3.4874zm40.9072 3.5839c-1.8754.0738-3.7536.0241-5.6223-.1489-3.3221-.2915-6.9092-.8484-7.5891-3.7486-.0958-.8674.0359-1.7448.3824-2.5462.3465-.8014.8958-1.4995 1.5943-2.0259 1.3966-1.2555 3.0772-2.1558 4.8983-2.6243 1.8212-.4685 3.7291-.4913 5.561-.0664l.4547.1089c.8899.2074 1.7185.6197 2.4195 1.2039.701.5842 1.2547 1.3241 1.6169 2.1601.2537.7422.3253 1.5341.2086 2.3094-.1166.7753-.4179 1.5115-.8788 2.1469-.8458 1.2299-1.8818 2.3185-3.0695 3.2254l.024.0057z" stroke="#000" mask="url(#pizza_a)" /> </symbol><symbol fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 180 145" id="relocation"><path d="M93 72.829h23.049c19.915 0 33.318-6.971 33.318-18.766 0-11.795-9.92-18.286-34.624-18.286-20.17 0-32.762-.182-44.108.619C31.361 39.196 23.5 70.91 29 73.829c2.772 1.471 20.325 2.002 30.162-1.329 9.681-3.278 9.662-10.302 10.473-23.394 0 0-2.85-29.106 3.865-39.106s60.526-7.087 77.942-4.824c19.844 2.578 22.673 11.168 24.694 27.39 2.021 16.22 2.91 61.892 0 83.19-2.91 21.298-12.609 27.237-25.066 27.237-8.648.24-15.789-5.202-17.931-13.125-1.904-6.962.158-14.965 5.712-19.447 5.634-4.481 14.203-4.801 19.915-.56 3.254 2.401 5.634 6.803 2.619 10.484-.556.64-1.111 1.12-1.825 1.52-2.698 1.601-5.792 1.601-8.807 1.521-19.439-.32-43.033.08-62.472.48-2.936.08-11.584.08-17.694.16a15.029 15.029 0 0 0-11.425 5.282c-1.27 1.521-2.618 3.121-3.73 4.642-10.076 13.684-28.96 7.122-31.736-5.522-1.667-7.523 0-14.405 5.871-19.047 5.078-4.161 13.885-3.441 17.931-1.52 7.22 3.441 6.044 14.22-1.335 14.22-12.536 1.52-13.25 1.385-29.199 1.865C6.332 124.266 2 123.847 2 117.5c0-6.346 0-29.5 14.964-40" stroke="#000" stroke-width="4" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" /></symbol><symbol viewBox="0 0 133 148" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="remote"> <path d="M2.5 57.5C13 42.6 56.1 2 65.4 2C74.7 2 131 52.8 131 60.7C131 68.6 23.9 61.3 17.6 68.1C11.3 74.9 13.2 135.3 19.3 139.6C25.5 143.9 79.8 137.9 82.7 134.4C87.4 128.6 84.6 95.7 83.2 93.1C81.8 90.5 63.6 88.4 58.4 93.8C53.2 99.1 54.9 134.9 59.6 144.2C61.3 147.5 110.7 144 116.6 141.7C122.5 139.4 118.5 79.9 118.5 79.9" stroke="black" stroke-width="4" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" /> </symbol><symbol viewBox="0 0 80 63" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="rocket"> <mask id="rocket_path-1-outside-1" maskUnits="userSpaceOnUse" x="-2.86947" y="-16.152" width="83.5438" height="90.3106" fill="black"> <rect fill="white" x="-2.86947" y="-16.152" width="83.5438" height="90.3106" /> <path d="M7.0247 31.8237C8.29512 32.1979 9.58885 32.4488 10.8804 32.7512C13.3805 33.2813 15.8486 33.9518 18.2732 34.7597L19.1481 35.0174L18.9011 35.8559C18.0915 39.6657 19.2493 44.6669 23.042 46.8255C25.0835 47.9866 28.0998 47.8728 29.3208 45.8504C30.2286 44.3605 29.897 42.2582 28.4458 40.2426C26.4408 37.5896 23.7505 35.5325 20.6642 34.2925C21.8342 31.4731 23.4804 28.8758 25.5311 26.6142C27.5091 24.2876 29.6177 22.0751 31.8466 19.9874C35.2667 21.7472 38.2081 24.3112 40.4175 27.4587C43.5469 31.4082 45.9011 35.9132 47.3561 40.7364C43.438 42.6404 39.1905 43.7754 34.844 44.0799L34.9198 45.3258C39.332 45.0011 43.6446 43.8567 47.6364 41.9515C48.4375 44.6932 48.438 47.6064 47.6378 50.3479C46.3636 53.6558 43.8451 56.3338 40.6206 57.8094C37.4968 59.1708 34.2266 60.1686 30.8745 60.7831C30.888 60.3835 30.9495 59.7768 31.0018 59.2455C31.3346 57.2705 31.3071 55.2514 30.9208 53.2859C30.6005 52.0537 29.8755 50.9645 28.8621 50.1931C26.8685 48.8249 24.1997 49.7049 22.5565 51.0823C21.6243 51.9338 20.7859 52.8825 20.0556 53.9123C19.5909 54.5173 19.1035 55.1548 18.5858 55.7183C17.9416 56.5306 17.0482 57.1089 16.043 57.3643C15.6179 57.4621 15.1723 57.4135 14.7782 57.2266C14.3841 57.0396 14.0647 56.7252 13.8716 56.3342C13.8072 56.106 13.7671 55.8717 13.752 55.6351C13.7247 55.3113 13.6617 54.9915 13.564 54.6815C12.9637 52.9166 10.7591 52.3974 9.05413 52.9235C8.14908 53.2477 7.29134 53.6911 6.50359 54.2419C6.02407 54.5432 5.57558 54.8276 5.09606 55.129C4.57248 55.4615 3.9648 55.6378 3.34436 55.6372C2.72391 55.6366 2.11646 55.4591 1.59332 55.1255C1.63146 55.0363 1.68628 54.9553 1.75484 54.8867C2.59256 54.0084 3.52622 53.2268 4.53831 52.5565C5.69967 51.7958 6.75595 50.886 7.68005 49.8502C7.98078 49.5387 8.18275 49.1454 8.2606 48.7195C8.28246 48.2133 8.11229 47.7175 7.78414 47.3312C7.45598 46.9449 6.99404 46.6966 6.49072 46.6361C6.005 46.5735 5.51303 46.5775 5.02842 46.6479L4.32264 46.7003C3.90736 46.6952 3.392 46.5434 3.30951 46.5581C3.55562 46.3094 3.83723 46.0984 4.14516 45.9321C4.30383 45.8357 4.44698 45.7477 4.54711 45.673C5.03229 45.3083 5.52592 44.959 6.02308 44.5978C6.52024 44.2366 7.11401 43.8127 7.67322 43.4177L7.92357 43.2311C10.2442 41.6974 12.2882 39.782 13.9688 37.5661L12.8761 36.8537C11.2803 38.9557 9.33642 40.7693 7.12852 42.2159L6.87817 42.4025C6.34293 42.8046 5.81121 43.1946 5.23156 43.5706L3.74008 44.6543C3.64205 44.7254 3.54011 44.791 3.43474 44.8507C2.83464 45.2076 2.01522 45.7343 2.01293 46.4495C2.01135 46.6083 2.04272 46.7657 2.10506 46.9118C2.16739 47.0578 2.25935 47.1894 2.37511 47.2982C2.92764 47.7068 3.60693 47.9069 4.29273 47.8631C4.56296 47.8609 4.83289 47.8448 5.10145 47.8149C5.47362 47.7517 5.85323 47.745 6.22744 47.7952C6.63493 47.9152 7.02053 48.198 6.98239 48.4601C6.9203 48.636 6.82393 48.7979 6.69883 48.9363C5.83627 49.8819 4.85604 50.713 3.78207 51.4095C2.74919 52.1846 1.8061 53.0726 0.970319 54.0568C0.803542 54.2159 0.677172 54.4125 0.601702 54.6302C0.526231 54.848 0.503839 55.0806 0.53639 55.3088C0.604965 55.5938 0.762136 55.8497 0.985326 56.0398C1.32618 56.3612 1.74016 56.5949 2.19151 56.7206C3.41928 57.0057 4.70896 56.8297 5.81494 56.2259C6.32712 55.9652 6.82498 55.6774 7.30637 55.3635C8.00594 54.8728 8.76665 54.4755 9.56921 54.1817C10.6875 53.8342 12.185 54.1451 12.5133 55.1531C12.5862 55.377 12.6316 55.6089 12.6485 55.8437C12.6744 56.1714 12.7363 56.4951 12.833 56.8093C13.1236 57.4819 13.6382 58.0334 14.2893 58.3699C14.9405 58.7065 15.688 58.8074 16.405 58.6556C17.6665 58.3426 18.7915 57.6276 19.6101 56.6188C20.1658 56.0145 20.6602 55.353 21.1476 54.7156C21.8238 53.7595 22.6026 52.8802 23.47 52.0934C24.7902 50.9723 26.8667 50.3343 28.2682 51.2808C29.0485 51.8992 29.5972 52.7626 29.8257 53.7313C30.1584 55.5282 30.1715 57.3696 29.8645 59.1709C29.6687 61.1178 29.574 62.0141 30.4123 62.1309C34.164 61.5924 37.8217 60.5317 41.2788 58.9795C44.7844 57.3501 47.5165 54.4196 48.8955 50.8095C49.7962 47.7529 49.7811 44.4992 48.8521 41.4505C53.3038 39.1771 57.3546 36.1936 60.8453 32.6171C67.5917 25.7658 75.7431 16.3995 79.0247 4.59639C79.113 4.37036 79.1514 4.12792 79.1374 3.88564C79.1233 3.64337 79.0571 3.40696 78.9433 3.19259C78.7299 2.90609 78.434 2.69172 78.0952 2.5783C73.7567 0.857696 68.5407 0.701005 62.1349 2.10734C50.6996 4.81536 40.1799 10.4844 31.6333 18.5448C30.895 18.2559 30.1331 18.0315 29.3561 17.874C24.8718 17.1339 20.2735 18.1018 16.4697 20.5865C12.7987 22.98 9.43541 25.8144 6.45502 29.0264C5.43101 30.0265 5.64092 30.8173 5.82344 31.1704C6.12402 31.5356 6.55473 31.7698 7.0247 31.8237ZM62.4222 3.29844C68.5771 1.94834 73.5548 2.07388 77.6571 3.71189L77.9208 3.78956C77.9112 3.92397 77.8726 4.05471 77.8079 4.17285C74.5955 15.697 66.5773 24.9203 59.9417 31.661C56.6055 35.0759 52.7463 37.9376 48.5091 40.1388C46.9927 35.2758 44.6022 30.7295 41.4548 26.7229C39.215 23.567 36.2847 20.9631 32.8867 19.1093C41.1926 11.3677 51.371 5.9191 62.4222 3.29844ZM27.4578 41.032C27.8786 41.6376 29.2656 43.7384 28.2767 45.2825C27.4402 46.6632 25.1868 46.6633 23.6782 45.8153C20.398 43.9509 19.424 39.5636 20.1462 36.1836L20.3261 35.5727C23.147 36.7257 25.609 38.6103 27.4578 41.032ZM7.29594 29.8859C10.1991 26.7395 13.4799 23.9634 17.0638 21.6207C20.6052 19.3266 24.8758 18.4355 29.0406 19.1218C29.3693 19.1991 29.6934 19.2946 30.0114 19.4078L30.6586 19.5984C28.5337 21.6248 26.5206 23.765 24.628 26.0097C22.4914 28.3598 20.7752 31.0598 19.5545 33.9916L18.7035 33.741C16.237 32.9139 13.7245 32.2303 11.179 31.6936C9.89934 31.3948 8.62819 31.1115 7.35916 30.7767C7.21554 30.7708 7.07558 30.7295 6.95167 30.6567C6.9609 30.5019 7.00172 30.3507 7.07159 30.2124C7.14147 30.074 7.23894 29.9514 7.35799 29.8521L7.29594 29.8859Z" /> </mask> <path d="M7.0247 31.8237C8.29512 32.1979 9.58885 32.4488 10.8804 32.7512C13.3805 33.2813 15.8486 33.9518 18.2732 34.7597L19.1481 35.0174L18.9011 35.8559C18.0915 39.6657 19.2493 44.6669 23.042 46.8255C25.0835 47.9866 28.0998 47.8728 29.3208 45.8504C30.2286 44.3605 29.897 42.2582 28.4458 40.2426C26.4408 37.5896 23.7505 35.5325 20.6642 34.2925C21.8342 31.4731 23.4804 28.8758 25.5311 26.6142C27.5091 24.2876 29.6177 22.0751 31.8466 19.9874C35.2667 21.7472 38.2081 24.3112 40.4175 27.4587C43.5469 31.4082 45.9011 35.9132 47.3561 40.7364C43.438 42.6404 39.1905 43.7754 34.844 44.0799L34.9198 45.3258C39.332 45.0011 43.6446 43.8567 47.6364 41.9515C48.4375 44.6932 48.438 47.6064 47.6378 50.3479C46.3636 53.6558 43.8451 56.3338 40.6206 57.8094C37.4968 59.1708 34.2266 60.1686 30.8745 60.7831C30.888 60.3835 30.9495 59.7768 31.0018 59.2455C31.3346 57.2705 31.3071 55.2514 30.9208 53.2859C30.6005 52.0537 29.8755 50.9645 28.8621 50.1931C26.8685 48.8249 24.1997 49.7049 22.5565 51.0823C21.6243 51.9338 20.7859 52.8825 20.0556 53.9123C19.5909 54.5173 19.1035 55.1548 18.5858 55.7183C17.9416 56.5306 17.0482 57.1089 16.043 57.3643C15.6179 57.4621 15.1723 57.4135 14.7782 57.2266C14.3841 57.0396 14.0647 56.7252 13.8716 56.3342C13.8072 56.106 13.7671 55.8717 13.752 55.6351C13.7247 55.3113 13.6617 54.9915 13.564 54.6815C12.9637 52.9166 10.7591 52.3974 9.05413 52.9235C8.14908 53.2477 7.29134 53.6911 6.50359 54.2419C6.02407 54.5432 5.57558 54.8276 5.09606 55.129C4.57248 55.4615 3.9648 55.6378 3.34436 55.6372C2.72391 55.6366 2.11646 55.4591 1.59332 55.1255C1.63146 55.0363 1.68628 54.9553 1.75484 54.8867C2.59256 54.0084 3.52622 53.2268 4.53831 52.5565C5.69967 51.7958 6.75595 50.886 7.68005 49.8502C7.98078 49.5387 8.18275 49.1454 8.2606 48.7195C8.28246 48.2133 8.11229 47.7175 7.78414 47.3312C7.45598 46.9449 6.99404 46.6966 6.49072 46.6361C6.005 46.5735 5.51303 46.5775 5.02842 46.6479L4.32264 46.7003C3.90736 46.6952 3.392 46.5434 3.30951 46.5581C3.55562 46.3094 3.83723 46.0984 4.14516 45.9321C4.30383 45.8357 4.44698 45.7477 4.54711 45.673C5.03229 45.3083 5.52592 44.959 6.02308 44.5978C6.52024 44.2366 7.11401 43.8127 7.67322 43.4177L7.92357 43.2311C10.2442 41.6974 12.2882 39.782 13.9688 37.5661L12.8761 36.8537C11.2803 38.9557 9.33642 40.7693 7.12852 42.2159L6.87817 42.4025C6.34293 42.8046 5.81121 43.1946 5.23156 43.5706L3.74008 44.6543C3.64205 44.7254 3.54011 44.791 3.43474 44.8507C2.83464 45.2076 2.01522 45.7343 2.01293 46.4495C2.01135 46.6083 2.04272 46.7657 2.10506 46.9118C2.16739 47.0578 2.25935 47.1894 2.37511 47.2982C2.92764 47.7068 3.60693 47.9069 4.29273 47.8631C4.56296 47.8609 4.83289 47.8448 5.10145 47.8149C5.47362 47.7517 5.85323 47.745 6.22744 47.7952C6.63493 47.9152 7.02053 48.198 6.98239 48.4601C6.9203 48.636 6.82393 48.7979 6.69883 48.9363C5.83627 49.8819 4.85604 50.713 3.78207 51.4095C2.74919 52.1846 1.8061 53.0726 0.970319 54.0568C0.803542 54.2159 0.677172 54.4125 0.601702 54.6302C0.526231 54.848 0.503839 55.0806 0.53639 55.3088C0.604965 55.5938 0.762136 55.8497 0.985326 56.0398C1.32618 56.3612 1.74016 56.5949 2.19151 56.7206C3.41928 57.0057 4.70896 56.8297 5.81494 56.2259C6.32712 55.9652 6.82498 55.6774 7.30637 55.3635C8.00594 54.8728 8.76665 54.4755 9.56921 54.1817C10.6875 53.8342 12.185 54.1451 12.5133 55.1531C12.5862 55.377 12.6316 55.6089 12.6485 55.8437C12.6744 56.1714 12.7363 56.4951 12.833 56.8093C13.1236 57.4819 13.6382 58.0334 14.2893 58.3699C14.9405 58.7065 15.688 58.8074 16.405 58.6556C17.6665 58.3426 18.7915 57.6276 19.6101 56.6188C20.1658 56.0145 20.6602 55.353 21.1476 54.7156C21.8238 53.7595 22.6026 52.8802 23.47 52.0934C24.7902 50.9723 26.8667 50.3343 28.2682 51.2808C29.0485 51.8992 29.5972 52.7626 29.8257 53.7313C30.1584 55.5282 30.1715 57.3696 29.8645 59.1709C29.6687 61.1178 29.574 62.0141 30.4123 62.1309C34.164 61.5924 37.8217 60.5317 41.2788 58.9795C44.7844 57.3501 47.5165 54.4196 48.8955 50.8095C49.7962 47.7529 49.7811 44.4992 48.8521 41.4505C53.3038 39.1771 57.3546 36.1936 60.8453 32.6171C67.5917 25.7658 75.7431 16.3995 79.0247 4.59639C79.113 4.37036 79.1514 4.12792 79.1374 3.88564C79.1233 3.64337 79.0571 3.40696 78.9433 3.19259C78.7299 2.90609 78.434 2.69172 78.0952 2.5783C73.7567 0.857696 68.5407 0.701005 62.1349 2.10734C50.6996 4.81536 40.1799 10.4844 31.6333 18.5448C30.895 18.2559 30.1331 18.0315 29.3561 17.874C24.8718 17.1339 20.2735 18.1018 16.4697 20.5865C12.7987 22.98 9.43541 25.8144 6.45502 29.0264C5.43101 30.0265 5.64092 30.8173 5.82344 31.1704C6.12402 31.5356 6.55473 31.7698 7.0247 31.8237ZM62.4222 3.29844C68.5771 1.94834 73.5548 2.07388 77.6571 3.71189L77.9208 3.78956C77.9112 3.92397 77.8726 4.05471 77.8079 4.17285C74.5955 15.697 66.5773 24.9203 59.9417 31.661C56.6055 35.0759 52.7463 37.9376 48.5091 40.1388C46.9927 35.2758 44.6022 30.7295 41.4548 26.7229C39.215 23.567 36.2847 20.9631 32.8867 19.1093C41.1926 11.3677 51.371 5.9191 62.4222 3.29844ZM27.4578 41.032C27.8786 41.6376 29.2656 43.7384 28.2767 45.2825C27.4402 46.6632 25.1868 46.6633 23.6782 45.8153C20.398 43.9509 19.424 39.5636 20.1462 36.1836L20.3261 35.5727C23.147 36.7257 25.609 38.6103 27.4578 41.032ZM7.29594 29.8859C10.1991 26.7395 13.4799 23.9634 17.0638 21.6207C20.6052 19.3266 24.8758 18.4355 29.0406 19.1218C29.3693 19.1991 29.6934 19.2946 30.0114 19.4078L30.6586 19.5984C28.5337 21.6248 26.5206 23.765 24.628 26.0097C22.4914 28.3598 20.7752 31.0598 19.5545 33.9916L18.7035 33.741C16.237 32.9139 13.7245 32.2303 11.179 31.6936C9.89934 31.3948 8.62819 31.1115 7.35916 30.7767C7.21554 30.7708 7.07558 30.7295 6.95167 30.6567C6.9609 30.5019 7.00172 30.3507 7.07159 30.2124C7.14147 30.074 7.23894 29.9514 7.35799 29.8521L7.29594 29.8859Z" fill="black" /> <path d="M7.0247 31.8237C8.29512 32.1979 9.58885 32.4488 10.8804 32.7512C13.3805 33.2813 15.8486 33.9518 18.2732 34.7597L19.1481 35.0174L18.9011 35.8559C18.0915 39.6657 19.2493 44.6669 23.042 46.8255C25.0835 47.9866 28.0998 47.8728 29.3208 45.8504C30.2286 44.3605 29.897 42.2582 28.4458 40.2426C26.4408 37.5896 23.7505 35.5325 20.6642 34.2925C21.8342 31.4731 23.4804 28.8758 25.5311 26.6142C27.5091 24.2876 29.6177 22.0751 31.8466 19.9874C35.2667 21.7472 38.2081 24.3112 40.4175 27.4587C43.5469 31.4082 45.9011 35.9132 47.3561 40.7364C43.438 42.6404 39.1905 43.7754 34.844 44.0799L34.9198 45.3258C39.332 45.0011 43.6446 43.8567 47.6364 41.9515C48.4375 44.6932 48.438 47.6064 47.6378 50.3479C46.3636 53.6558 43.8451 56.3338 40.6206 57.8094C37.4968 59.1708 34.2266 60.1686 30.8745 60.7831C30.888 60.3835 30.9495 59.7768 31.0018 59.2455C31.3346 57.2705 31.3071 55.2514 30.9208 53.2859C30.6005 52.0537 29.8755 50.9645 28.8621 50.1931C26.8685 48.8249 24.1997 49.7049 22.5565 51.0823C21.6243 51.9338 20.7859 52.8825 20.0556 53.9123C19.5909 54.5173 19.1035 55.1548 18.5858 55.7183C17.9416 56.5306 17.0482 57.1089 16.043 57.3643C15.6179 57.4621 15.1723 57.4135 14.7782 57.2266C14.3841 57.0396 14.0647 56.7252 13.8716 56.3342C13.8072 56.106 13.7671 55.8717 13.752 55.6351C13.7247 55.3113 13.6617 54.9915 13.564 54.6815C12.9637 52.9166 10.7591 52.3974 9.05413 52.9235C8.14908 53.2477 7.29134 53.6911 6.50359 54.2419C6.02407 54.5432 5.57558 54.8276 5.09606 55.129C4.57248 55.4615 3.9648 55.6378 3.34436 55.6372C2.72391 55.6366 2.11646 55.4591 1.59332 55.1255C1.63146 55.0363 1.68628 54.9553 1.75484 54.8867C2.59256 54.0084 3.52622 53.2268 4.53831 52.5565C5.69967 51.7958 6.75595 50.886 7.68005 49.8502C7.98078 49.5387 8.18275 49.1454 8.2606 48.7195C8.28246 48.2133 8.11229 47.7175 7.78414 47.3312C7.45598 46.9449 6.99404 46.6966 6.49072 46.6361C6.005 46.5735 5.51303 46.5775 5.02842 46.6479L4.32264 46.7003C3.90736 46.6952 3.392 46.5434 3.30951 46.5581C3.55562 46.3094 3.83723 46.0984 4.14516 45.9321C4.30383 45.8357 4.44698 45.7477 4.54711 45.673C5.03229 45.3083 5.52592 44.959 6.02308 44.5978C6.52024 44.2366 7.11401 43.8127 7.67322 43.4177L7.92357 43.2311C10.2442 41.6974 12.2882 39.782 13.9688 37.5661L12.8761 36.8537C11.2803 38.9557 9.33642 40.7693 7.12852 42.2159L6.87817 42.4025C6.34293 42.8046 5.81121 43.1946 5.23156 43.5706L3.74008 44.6543C3.64205 44.7254 3.54011 44.791 3.43474 44.8507C2.83464 45.2076 2.01522 45.7343 2.01293 46.4495C2.01135 46.6083 2.04272 46.7657 2.10506 46.9118C2.16739 47.0578 2.25935 47.1894 2.37511 47.2982C2.92764 47.7068 3.60693 47.9069 4.29273 47.8631C4.56296 47.8609 4.83289 47.8448 5.10145 47.8149C5.47362 47.7517 5.85323 47.745 6.22744 47.7952C6.63493 47.9152 7.02053 48.198 6.98239 48.4601C6.9203 48.636 6.82393 48.7979 6.69883 48.9363C5.83627 49.8819 4.85604 50.713 3.78207 51.4095C2.74919 52.1846 1.8061 53.0726 0.970319 54.0568C0.803542 54.2159 0.677172 54.4125 0.601702 54.6302C0.526231 54.848 0.503839 55.0806 0.53639 55.3088C0.604965 55.5938 0.762136 55.8497 0.985326 56.0398C1.32618 56.3612 1.74016 56.5949 2.19151 56.7206C3.41928 57.0057 4.70896 56.8297 5.81494 56.2259C6.32712 55.9652 6.82498 55.6774 7.30637 55.3635C8.00594 54.8728 8.76665 54.4755 9.56921 54.1817C10.6875 53.8342 12.185 54.1451 12.5133 55.1531C12.5862 55.377 12.6316 55.6089 12.6485 55.8437C12.6744 56.1714 12.7363 56.4951 12.833 56.8093C13.1236 57.4819 13.6382 58.0334 14.2893 58.3699C14.9405 58.7065 15.688 58.8074 16.405 58.6556C17.6665 58.3426 18.7915 57.6276 19.6101 56.6188C20.1658 56.0145 20.6602 55.353 21.1476 54.7156C21.8238 53.7595 22.6026 52.8802 23.47 52.0934C24.7902 50.9723 26.8667 50.3343 28.2682 51.2808C29.0485 51.8992 29.5972 52.7626 29.8257 53.7313C30.1584 55.5282 30.1715 57.3696 29.8645 59.1709C29.6687 61.1178 29.574 62.0141 30.4123 62.1309C34.164 61.5924 37.8217 60.5317 41.2788 58.9795C44.7844 57.3501 47.5165 54.4196 48.8955 50.8095C49.7962 47.7529 49.7811 44.4992 48.8521 41.4505C53.3038 39.1771 57.3546 36.1936 60.8453 32.6171C67.5917 25.7658 75.7431 16.3995 79.0247 4.59639C79.113 4.37036 79.1514 4.12792 79.1374 3.88564C79.1233 3.64337 79.0571 3.40696 78.9433 3.19259C78.7299 2.90609 78.434 2.69172 78.0952 2.5783C73.7567 0.857696 68.5407 0.701005 62.1349 2.10734C50.6996 4.81536 40.1799 10.4844 31.6333 18.5448C30.895 18.2559 30.1331 18.0315 29.3561 17.874C24.8718 17.1339 20.2735 18.1018 16.4697 20.5865C12.7987 22.98 9.43541 25.8144 6.45502 29.0264C5.43101 30.0265 5.64092 30.8173 5.82344 31.1704C6.12402 31.5356 6.55473 31.7698 7.0247 31.8237ZM62.4222 3.29844C68.5771 1.94834 73.5548 2.07388 77.6571 3.71189L77.9208 3.78956C77.9112 3.92397 77.8726 4.05471 77.8079 4.17285C74.5955 15.697 66.5773 24.9203 59.9417 31.661C56.6055 35.0759 52.7463 37.9376 48.5091 40.1388C46.9927 35.2758 44.6022 30.7295 41.4548 26.7229C39.215 23.567 36.2847 20.9631 32.8867 19.1093C41.1926 11.3677 51.371 5.9191 62.4222 3.29844ZM27.4578 41.032C27.8786 41.6376 29.2656 43.7384 28.2767 45.2825C27.4402 46.6632 25.1868 46.6633 23.6782 45.8153C20.398 43.9509 19.424 39.5636 20.1462 36.1836L20.3261 35.5727C23.147 36.7257 25.609 38.6103 27.4578 41.032ZM7.29594 29.8859C10.1991 26.7395 13.4799 23.9634 17.0638 21.6207C20.6052 19.3266 24.8758 18.4355 29.0406 19.1218C29.3693 19.1991 29.6934 19.2946 30.0114 19.4078L30.6586 19.5984C28.5337 21.6248 26.5206 23.765 24.628 26.0097C22.4914 28.3598 20.7752 31.0598 19.5545 33.9916L18.7035 33.741C16.237 32.9139 13.7245 32.2303 11.179 31.6936C9.89934 31.3948 8.62819 31.1115 7.35916 30.7767C7.21554 30.7708 7.07558 30.7295 6.95167 30.6567C6.9609 30.5019 7.00172 30.3507 7.07159 30.2124C7.14147 30.074 7.23894 29.9514 7.35799 29.8521L7.29594 29.8859Z" stroke="black" mask="url(#rocket_path-1-outside-1)" /> </symbol><symbol viewBox="0 0 123 143" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="transfer"> <path d="M23.3214 121.572C23.3214 121.572 67.1434 90.9337 69.5016 83.9083C70.9754 79.615 69.6981 51.9038 69.5998 29.9495C69.5016 14.24 68.7155 3.79955 66.1609 2.33593C63.7045 0.872314 54.7632 4.09227 43.7586 13.9473C27.4481 28.7786 5.93013 48.7814 4.16153 53.465C2.6877 57.368 2.09816 82.5422 2.78595 104.399C3.27723 122.645 6.2249 134.257 10.0569 136.794C15.0679 140.111 54.5667 141.575 83.1591 140.794C106.347 140.111 114.11 137.477 115.878 134.354C118.728 129.378 120.595 107.814 120.496 85.1768C120.398 65.2715 116.763 53.2699 114.11 50.2451C108.018 43.2197 91.5109 41.073 71.565 42.6342C61.3464 43.4148 49.9487 48.0008 45.2324 52.1965C38.158 58.6365 36.4877 65.857 39.5336 68.4915C47.394 75.6144 57.0231 64.9788 59.7743 56.0995" stroke="black" stroke-width="4" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" /> </symbol>
Вакансия TeamLead команды разработки

Удаленно

Виталий Глибин

Виталий Глибин

Технический директор, сооснователь Хантфлоу

Меня зовут Виталий Глибин, я со-основатель и технический директор Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Сейчас команда разработки состоит из 60 человек: бекенд, фронтенд, QA, дизайнеры, суппорт-инженеры и devops.

Команда разработки разбита на кросс-функциональные продуктовые команды. Каждая команда состоит из бэкенд-разработчиков, фронтенд-разработчиков и QA.

Сейчас я ищу тимлида для команды интеграций и внутренних сервисов.

Процесс разработки в Хантфлоу

Наш процесс разработки такой: дизайнеры проектируют и описывают дизайн → разработчики декомпозируют и оценивают задачу → начинают разработку → код-ревью → дизайн-ревью (результат автоматически выкатывается на отдельный тестовый стенд) → правки → релиз.

Мы ведем разработку на Гитхабе, а задачи трекаем в Джире

Наш стек технологий

Frontend: JavaScript (Vue JS).

Backend: Python 3 (fast api, tornado, aiohttp, pewee), PostgreSQL, Elasticsearch, redis, docker.

QA: тестовую документацию ведем в Testrail, автотесты написаны на Python + Selene.

Обязанности

  • Организация работы и управление командой интеграции и внутренних сервисов
  • Ведение бэклога команды, груминг, декомпозиция, планирование и реализация задач
  • Применение лучших практик по управлению командой
  • Выстраивание кроссфункциональных коммуникаций
  • Проведение индивидуальных встреч с членами команды и участие в проведении performance review
  • Выявление слабых мест действующих бизнес-процессов, формирование и реализация предложений по их улучшению

Требования

  • Опыт работы в продуктовых компаниях
  • Опыт управления кроссфункциональной командой разработки от 3х лет (Python на бекенде и СУБД PostgreSQL)
  • Знание современных методологий разработки продуктов
  • Опыт работы senior разработчиком от 3х лет
  • Опыт управления проектами: нужно уметь коммуницировать со стейкхолдерами, определять приоритеты и коммуницировать сроки/результаты с заказчиками

Условия работы

  • Официальное трудоустройство и белая зарплата без задержек
  • Комфортный офис в Ostankino Business Park рядом с м. Бутырская
  • Рабочий MacBook и телефон с корпоративной мобильной связью
  • Расширенный пакет ДМС со стоматологией и вызовом врача на дом (даже за МКАД), а также с полисом путешественника — после испытательного срока.
  • Оплата 50% стоимости сессий в сервисе психологической помощи Alter
  • 12 дней «без больничного» в год. А при официальном оформлении больничного, мы компенсируем его оплату до 100% оклада (не более 30 дней в год)
  • Компенсация проезда до офиса, а в случае удаленных сотрудников – компенсация затрат на интернет и помощь с обустройством рабочего места
  • Постоянное развитие – профессиональное обучение, повышение квалификации за счет компании, скидки у education-партнеров и онлайн-библиотека
  • Скидки в фитнес-клубах World Class и X-fit
  • Заботливая атмосфера – качественный мерч и ежегодный летний корпоратив в Москве

Этапы найма

  • HR-интервью
  • Техническое интервью с техлидом бэкенда (1,5 часа)
  • Интервью с лидом разработки и CPO (1 час)
  • Финальное интервью с командой (1 час)
  • Оффер

Откликаясь на вакансию, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных данных в соответствии с политикой конфиденциальности

