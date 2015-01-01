Меня зовут Виталий Глибин, я со-основатель и технический директор Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Сейчас команда разработки состоит из 60 человек: бекенд, фронтенд, QA, дизайнеры, суппорт-инженеры и devops.

Команда разработки разбита на кросс-функциональные продуктовые команды. Каждая команда состоит из бэкенд-разработчиков, фронтенд-разработчиков и QA.

Сейчас я ищу тимлида для команды интеграций и внутренних сервисов.