Мы создаем сложный ИТ-продукт Хантфлоу— систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой более 2500 компаний по всему миру строят свой процесс подбора и закрывают вакансии в срок. И хотим, чтобы как можно больше рекрутеров, hr-специалистов и руководителей любого уровня узнали о нашей экспертизе и возможностях.

Для этого мы регулярно проводим профильные мероприятия, выпускаем тематические руководства, отправляем полезные email-письма. А еще, мы создаем свой Журнал Хантфлоу для рекрутеров и эйчаров и ежегодно проводим большой форум про рекуртинг НАЁМ, который объединяет более 1000 рекрутров на одной площадке.

Все эти маркетинговые продукты мы производим внутри компании, и в том нам помогает команда верстки.

И сейчас мы ищем в эту команду TeamLead-а, который поможет нам наладить производство на этом участке и делать в срок еще более качественые маркетинговые продукты.