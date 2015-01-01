Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.

В компании сейчас работает более 100 сотрудников, из которых только 4 менеджера по продажам. Нам нужно расширить команду отдела продаж, поэтому мы ищем новых коллег.