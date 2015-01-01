Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме и историю работы, обсуждают кандидатов с коллегами, ведут переписку и делают отчеты.

Мы помогаем более 2000 компаний находить лучших кандидатов и собирать сильные команды. Среди наших клиентов — как небольшие компании, так и федеральные бренды. Хантфлоу пользуются Мегафон, Lamoda, VK, Avito и многие другие.

В компании сейчас работает более 130 сотрудников, из которых только четверо — менеджеры по продажам. Нам нужно расширить команду отдела продаж, поэтому мы ищем новых коллег.