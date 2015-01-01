Привет! Меня зовут Саша Лунёв, я руководитель фронтенда Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — Mail.Ru Group, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Команда фронтенда сейчас состоит из 4 разработчиков продукта (включая меня) и двоих верстальщиков — им не хватает рук и нужна помощь!
Наш процесс разработки такой: дизайнеры проектируют и описывают дизайн → разработчики декомпозируют и оценивают задачу → начинают разработку → код-ревью → дизайн-ревью (выкатываем результат на отдельный тестовый стенд) → правки → релиз.
Мы ведем разработку на Гитхабе, а задачи трекаем в Джире. В основном вся верстка — чистый HTML с небольшими вкрапления шаблонизатора (Jinja). Местами есть компоненты на Vue (не сложные, научим что с ними делать).
Несколько конкретных примеров задач для понимания:
Будут плюсом:
Мы не любим долгих и изнурительных многоступенчатых собеседований. Наш процесс найма довольно простой: